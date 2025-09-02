Ein 63-Jähriger wurde nach bisherigen Erkenntnissen getötet. Die Beamten hoffen, neue Spuren gefunden zu haben.

Hameln - Nach dem Leichenfund in einer Schrebergartensiedlung bei Hameln hat die Polizei erneut den Tatort und das Umfeld abgesucht. Einsatzkräfte aus Hameln und Hannover sowie zwei Spürhunde durchkämmten am vergangenen Mittwoch und Donnerstag das Gelände in der Kleingartenanlage in Rohrsen. Die Beamten sicherten den Angaben nach Spuren, die noch ausgewertet werden.

Nach dem Fund der Leiche eines 63-Jährigen Mitte August ermitteln die Behörden wegen eines Tötungsdelikts. Die Obduktion des Mannes bestätigte den Verdacht. Ein Zeuge hatte den Toten damals entdeckt und die Polizei alarmiert. Weitere Informationen gibt es in dem Fall bisher nicht.