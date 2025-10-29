In einem Industriegebiet gibt es zur Stunde Durchsuchungen - wegen möglicher Drogendelikte. Viele Fragen sind noch offen.

Nauen - Polizisten durchsuchen aktuell ein Industriegebiet in Nauen (Landkreis Havelland). Es gehe um den Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg. Die Ermittlungen richteten sich demnach gegen mehrere Menschen. Nähere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.