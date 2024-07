Die durchschnittlichen Löhne und Gehälter sind in Sachsen angestiegen. Je nach Branche gibt es aber erhebliche Unterschiede.

Durchschnittsverdienst in Sachsen 2023 leicht gestiegen

Der Durchschnittsverdienst ist in Sachsen angestiegen

Kamenz (dpa/sn) - Die Vollzeitbeschäftigten in Sachen verdienten im Vorjahr im Durchschnitt knapp 3.800 Euro brutto. Das waren fast 300 Euro mehr als 2022, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte. In dieser Zahl sind Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld nicht berücksichtigt.

Am geringsten war der Verdienst demnach im Gastgewerbe (2.730 Euro) und in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei (2.862 Euro). Dagegen verdienten Vollzeitbeschäftigte im Bereich Erziehung und Unterricht gut 5.000 Euro sowie im Bereich Information und Kommunikation 4.863 Euro.