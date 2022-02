Durch Kopfschuss getötet: Spielerfrau besucht Konzert und gerät in Schießerei

Die peruanische Spielerfrau und Influencerin Cristina Vita Aranda ist tot. Die Ehefrau des paraguayischen Profifußballer Iván Torres geriet in eine Schießerei hinein und starb an den Folgen eines Kopfschusses.

Asunción/DUR/awe - Die in Peru bekannte Influencerin Cristina Vita Aranda (29) ist tot. Aranda, die mit dem Profifußballer Iván Torres vom peruanischen Club Olimpia verheiratet war, besuchte mit diesem ein Konzert in Asunción. Dort geriet die Spielerfrau in eine Schießerei und starb Medienberichten zufolge an den Folgen eines Schusses in den Kopf.

Ein weiterer Toter bei Schießerei

Wie Sport1 berichtet, soll auch ein Mann getötet worden sein. Vier weitere Personen erlitten Schussverletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Torres verabschiedete sich in einem bewegenden Post von seiner verstorbenen Frau. "So werde ich mich an dich erinnern, meine Liebe, mit diesem wunderschönen Lächeln und diesem großen Herzen. Ich verspreche, dass ich dich sehr vermissen werde, nichts wird ohne dich sein, nur um dir für diese 11 Jahre an meiner Seite zu danken", so der Profi-Fußballer auf Instagram.

Über die Täter und Gründe der Schießerei ist bislang noch nichts bekannt. Jedoch könnte es sich um ein Delikt im Drogenmilieu handeln, so Sport1.

Cristina Vita Aranda hinterlässt neben ihren Mann auch die drei gemeinsamen Kinder.