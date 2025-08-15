„Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt...“: Vor 20 Jahren erschien das Lied, das Tokio Hotel groß gemacht hat. Jetzt will die Band mit einem besonderen Konzert in Berlin feiern.

Bei ihrem Durchbruch waren die Musiker aus dem Raum Magdeburg noch Schüler, heute gehören sie zu den erfolgreichsten Bands aus Deutschland. (Archivbild)

Berlin - Die Band Tokio Hotel will 20 Jahre nach ihrem Durchbruch mit „Durch den Monsun“ ein Jubiläumskonzert in Berlin spielen. Das Lied, das am 15. August 2005 erschienen war, machte die Band bekannt. Am Freitag (19.00 Uhr) ist ein Konzert in der Parkbühne Wuhlheide geplant.

Der Veranstalter empfiehlt wetterfeste Kleidung und rät dazu, auch „mit einem spontanen Schauer stets zu rechnen“: „Wir feiern "20 Jahre Durch den Monsun" und dabei kann man immer auch nass werden“.

Bei ihrem Durchbruch waren die vier Musiker aus dem Raum Magdeburg noch Schüler, heute gehören sie zu den erfolgreichsten Bands aus Deutschland. „Durch den Monsun“ erschien später auch auf Englisch.

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz leben in den USA. Die beiden haben auch einen Podcast („Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“) und eine Netflixserie („Kaulitz & Kaulitz“), in der sie über ihr Leben sprechen. Tom Kaulitz ist mit Moderatorin Heidi Klum („Germany's Next Topmodel“) verheiratet.