In Wien wird die Gruppenphase der European League der Handballer ausgelost. Sie macht in der Hauptrunde ein Nordduell möglich. Auch Hannover und Melsungen sind im Wettbewerb.

Duell Flensburg gegen Kiel in der Hauptrunde möglich

Die SG Flensburg-Handewitt ist Titelverteidiger in der European League.

Wien - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel können schon in der Hauptrunde der Handball-European-League aufeinandertreffen. Das ergab die Auslosung bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien. Flensburg wurde in die Vorrundengruppe A gelost. Diese bildet gemeinsam mit der Kieler Gruppe B im weiteren Verlauf des Wettbewerbs eine Hauptrunde.

Die SG spielt in der Vorrunde gegen AHC Potaissa Turda aus Rumänien sowie die Sieger der Qualifikationsspiele Mors-Thy HB aus Dänemark gegen St. Raphael HB aus Frankreich sowie Bidasoa Irun aus Spanien gegen ABC Braga aus Portugal. Die beiden erstplatzierten Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Kiel kann in der Gruppenphase Revanche nehmen

Der THW kann schon in der Vorrunde Revanche für die Halbfinal-Niederlage im Mai gegen Montpellier HB nehmen. Die Franzosen spielen ebenso in der Gruppe B wie Ostrovia Ostrow aus Polen sowie der Sieger der Qualifikationsbegegnung BSV Bern (Schweiz) gegen MRK Cakovec (Kroatien).

Während Kiel und Flensburg bereits für die Gruppenphase qualifiziert waren, muss die TSV Hannnover-Burgdorf erst die Qualifikation gegen den HC Alkaloid Skopje aus Nordmazedonien überstehen. Im Erfolgsfall spielen die Niedersachsen in Gruppe G gegen Fredericia HK aus Dänemark, Tatran Presov aus der Slowakei und den Sieger der schwedischen Ausscheidung IK Sävehof gegen HK Malmö.

Gruppenphase startet am 14. Oktober

Als vierter Bundesligist bekommt es die MT Melsungen in der Gruppe E mit Ferencvaros Budapest aus Ungarn, Benfica Lissabon aus Portugal und dem Qualifikationssieger aus Chrobry Glogow (Polen) gegen HF Karlskrona (Schweden) zu tun.

Die Qualifikationen werden an den Wochenenden 30./31. August und 6./7. September gespielt. Die ersten Gruppenspiele finden am 14. Oktober statt. Die Finalrunde ist für den 30. und 31. Mai terminiert. Ob Hamburg wieder Austragungsort wird, steht bislang nicht fest.