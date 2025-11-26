Etliche Firmen in Thüringen arbeiten an Innovationen. Nun sind einige von ihnen ausgezeichnet worden.

Drohnen und Co: Das sind die Sieger des Innovationspreises

Unter anderem eine Innovation aus dem Hause Carl Zeiss wurde ausgezeichnet. (Symbolbild)

Erfurt - Von der Zerkleinerungs-Maschine bis zur Software für Drohnen: Fünf Unternehmen sind dieses Jahr mit dem Thüringer Innovationspreis ausgezeichnet worden. Sie sind aus 71 Bewerbungen ausgewählt worden, wie die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) mitteilte. „Der Innovationspreis Thüringen würdigt Menschen, die Neues wagen und unser Land mit ihren Entwicklungen voranbringen“, sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John anlässlich der Preisverleihung.

Das sind die Preisträger: