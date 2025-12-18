Die Polizei Dessau-Roßlau hat eine Drogenbande in der Stadt ausgehoben: 13 Männer wurden ins Visier genommen – und gleich mehrere festgenommen.

Ein halbes Kilo Kokain wurde unter anderem bei den Männern gefunden. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - Gleich 13 Männer hat die Polizei Dessau-Roßlau wegen Drogenhandels ins Visier genommen. Polizeiangaben zufolge wird gegen die Verdächtigen im Alter von 16 bis 38 Jahren, die allesamt in Dessau-Roßlau oder Berlin wohnen, ermittelt.

Im Zuge der Ermittlungen wurden die Wohnungen und Geschäftsräume der Verdächtigen durchsucht. Bei den Durchsuchungen entdeckten die Beamten ein Drogenlager: rund 25 Kilogramm Haschisch, etwa 3,3 Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain wurden sichergestellt. Dazu kamen Bargeld im hohen vierstelligen Bereich, mehrere Handys, Verpackungsmaterial und eine Kurzwaffe mit Munition. Die Begutachtung der Waffe läuft noch.

Sechs der Tatverdächtigen wurden in Dessau-Roßlau vorläufig festgenommen. Fünf von ihnen sitzen jetzt in U-Haft, ein 31-Jähriger durfte unter Auflagen nach Hause.