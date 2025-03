Leipzig - Bei einer Großrazzia wegen Drogenhandels und Steuerhehlerei in Leipzig sind drei Männer auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizei nahm sie aufgrund der sichergestellten verschiedenen Arten von Betäubungsmitteln in erheblicher Menge vorläufig fest, wie das Landeskriminalamt mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig wird demnach gegen die drei Beschuldigten im Alter von 46, 51 und 66 Jahren den Erlass eines Haftbefehls beantragen.

Zehn Objekte durchsucht

Mehr als 500 Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei sowie der Steuerfahndung durchsuchten den Angaben nach ab dem späten Samstagabend bis in die Mittagsstunden zehn Objekte in der Eisenbahnstraße - darunter eine Shisha-Bar, Wohnungen und Geschäfte. Sie sollen als Lager- beziehungsweise Verkaufsort von Betäubungsmitteln und unversteuerten Zigaretten und Tabakwaren genutzt worden sein und waren demnach bereits in der Vergangenheit in den Fokus von Polizei und Justiz gerückt.

Hintergrund sind zwei Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und gewerbsmäßiger Steuerhehlerei bei der Staatsanwaltschaft Leipzig. Sie richten sich neben den Festgenommenen auch gegen zwei weitere Männer im Alter von 32 und 45 Jahren.

„Erhebliche Menge“ an Drogen sichergestellt

Vor Ort fanden die Beamten laut Mitteilung „eine noch unbestimmte, erhebliche Menge“ an Marihuana, Heroin, Kokain, Crystal Meth und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Hinzu kommen demnach diverse unbekannte Substanzen. Es seien außerdem Zigaretten, Waffen und waffenähnliche Gegenstände sowie Bargeld in zunächst unbekannter Höhe beschlagnahmt worden.

An der Shisha-Bar und angrenzenden Objekten trafen die Einsatzkräfte den Angaben zufolge mehr als 60 Personen an. Sie konnten den Einsatzbereich nach entsprechender Identitätsfeststellung verlassen.

Einsatz zu ungewöhnlicher Zeit

Besonderheit der Maßnahmen war laut LKA, dass die Durchsuchungsbeschlüsse auch in der Nacht angeordnet wurden. Dies sei eine eher ungewöhnliche Zeit, sagte ein Sprecher. Man hoffe aber, dass dies den notwendigen Erfolg mitbringen werde.

Die polizeilichen Maßnahmen dauern den Angaben zufolge an. Die Auswertung der Beweismittel werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.