Erfurt - Die Polizei hat in Erfurt Drogen mit einem Straßenverkaufswert von 1,8 Millionen Euro beschlagnahmt. Zwei 19 und 27 Jahre alte Männer aus der Stadt seien am vergangenen Sonntag festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sitzen unterdessen in Untersuchungshaft. Die Ermittler fanden den Angaben zufolge verschiedene Drogen im zweistelligen Kilogrammbereich. Sie fahnden noch nach einem dritten, 22 Jahre alten Verdächtigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden zunächst keine weiteren Details mitgeteilt.