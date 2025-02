Magdeburg/Halle - Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind 2024 in Sachsen-Anhalt zu insgesamt 2.789 Einsätzen ausgerückt. Damit waren sie etwas seltener in der Luft als im Vorjahr: 2023 wurden allein die beiden Hallenser Hubschrauber Christoph Sachsen-Anhalt und Christoph Halle 2.000 Mal alarmiert, wie die Organisation mitteilte.

Besonders oft starteten die Hubschrauber der DRF in Halle (Saale): 1.087 Mal rückten sie zu Notfällen aus, 872 Mal transportierten sie schwer erkrankte oder verletzte Patienten zwischen Kliniken. In Magdeburg kam der Rettungshubschrauber 830 Mal zum Einsatz, überwiegend für Notfälle.

Die Maschinen erreichen Einsatzorte in einem Umkreis von 60 Kilometern innerhalb von maximal 15 Flugminuten. Die DRF Luftrettung betreibt in im Bundesland drei Hubschrauber: Christoph 36 in Magdeburg sowie Christoph Halle und Christoph Sachsen-Anhalt in Halle. Letzterer ist als Intensivtransporthubschrauber rund um die Uhr einsatzbereit.

Deutschlandweit weniger Einsätze

Bundesweit rückten die Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge der DRF 2024 zu 35.850 Einsätzen aus – rund 560 weniger als im Vorjahr. Am häufigsten wurden sie wegen Schlaganfällen, Herzinfarkten sowie Unfällen alarmiert.

Die DRF Luftrettung ist eine gemeinnützige Luftrettungsorganisation mit Sitz im baden-württembergischen Filderstadt und gehört nach eigenen Angaben zu den größten Luftrettungsanbietern Europas. Bundesweit betreibt sie 32 Stationen.