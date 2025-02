Die Einsatzkräfte der DRF Luftrettung sind 2024 in Sachsen zu insgesamt 2638 Einsätzen geflogen. Im Jahr zuvor waren geringfügig mehr gewesen.

DRF Luftrettung fliegt etwas weniger Einsätze in Sachsen

Die DRF Luftrettung fliegt etwas weniger Einsätze in Sachsen. (Symbolbild)

Dresden - Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr in Sachsen zu insgesamt 2.638 Einsätzen ausgerückt - 36 weniger als im Jahr 2023. Dabei kamen die Einsatzkräfte der Station in Bautzen 1.502 Mal und der Station in Dresden 1.136 Mal Menschen zu Hilfe, wie die DRF Luftrettung mitteilte.

In ganz Deutschland flogen die Hubschrauber und Flugzeuge der Organisation 2023 demnach zu 35.850 Einsätzen, 2023 waren es gut 36.400 gewesen. Am häufigsten wurden die Einsatzkräfte laut DRF wegen Schlaganfällen, Herzinfarkten sowie Unfällen und Stürzen alarmiert.

Die DRF Luftrettung ist eine gemeinnützige Luftrettungsorganisation mit Sitz im baden-württembergischen Filderstadt. Sie gehört zur DRF-Gruppe - nach eigenen Angaben eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas - und betreibt bundesweit 32 Stationen.