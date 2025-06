Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC vermeldet den nächsten Neuzugang. Wie der deutsche Pokalsieger mitteilte, verstärkt die kanadische Mittelblockerin Amanda Siksna das Team. Die 22-Jährige wechselt von der Queen’s University in Ontario an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Für die 1,85 m große Athletin startet damit in ihre erste Profi-Saison. Die Mittelblockerin gehörte zuletzt zu den herausragendsten Spielerinnen des kanadischen Hochschul-Volleyballs. In der Saison 2023/24 führte sie die Rangliste der Ontario University Athletics (OUA) mit 140 Blocks an und wurde dafür als OUA All-Star ausgezeichnet.

Trainer Waibl lobt Dynamik

„Amanda ist sehr athletisch, eine dynamische Mittelblockerin mit gefährlichem Aufschlag. Sie hat eine tolle College-Karriere hinter sich und wird mit ihrer sehr positiven, kämpferischen Art auch im Profibereich erfolgreich sein“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.

Siksna selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Der Dresdner SC ist ein etablierter Verein mit einer langen Erfolgsgeschichte und einer unglaublichen Fangemeinde. Dieser Verein hat alles, was ich gesucht habe: ein Spitzenteam, eine starke Organisation und eine lebendige Stadt, die reich an Geschichte und Kultur ist.“