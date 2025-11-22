Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind noch zwei Siege vom nächsten Pokalerfolg entfernt. Der Titelverteidiger erfüllte im Viertelfinale gegen Aachen seine Pflicht und erreicht das Halbfinale.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen im Halbfinale des DVV-Pokals. Gegen die Ladies in Black Aachen gewannen die Titelverteidigerinnen ihr Viertelfinale 3:0 (25:18, 25:22, 27:25).

Vor 2113 Zuschauern diktierten die Gastgeberinnen von Trainer Alexander Waibl im ersten Satz klar das Geschehen. Im zweiten Abschnitt schlichen sich einige leichte Fehler ein, in den entscheidenden Momenten spielten die DSC-Damen dennoch ihre Qualitäten aus.

Die Aachenerinnen gaben nie auf und gingen im dritten Durchgang erstmals knapp in Führung. In der entscheidenden Phase war Dresdens Diagonalangreiferin Marta Levinska (20 Punkte) aber zur Stelle. Nach 84 Minuten verwandelte die lettische Nationalspielerin den dritten Matchball und wurde anschließend auch zur wertvollsten Spielerin gekürt.