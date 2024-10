Die Volleyballerinnen aus Dresden sind in dieser Saison noch ungeschlagen.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben im dritten Bundesliga-Spiel der Saison den dritten Sieg gefeiert. Zum Abschluss der englischen Woche setzte sich der sechsmalige deutsche Meister vor 2.326 Zuschauern in der heimischen Arena gegen den USC Münster klar mit 3:0 (27:25, 25:22, 25:16) durch.

Die Dresdnerinnen hatten einige Mühe, ins Spiel zu finden. Es fehlte an der nötigen Konzentration und Präzision. So setzten sich die Gäste aus Münster zunächst deutlich ab. Erst Mitte des Satzes fanden die DSC-Damen besser ihren Rhythmus und starteten eine erfolgreiche Aufholjagd. In der Schlussphase wehrte Münster zunächst drei Satzbälle ab, doch Marta Levinska setzte für ihr Team erfolgreich den Schlusspunkt.

Im zweiten Durchgang starteten die Waibl-Schützlinge zunächst besser, doch dann erarbeitete sich der USC erneut einen Vorsprung. Es entwickelte sich ein umkämpfter Schlagabtausch. In der Crunchtime steigerten sich die Elbestädterinnen, schlugen druckvoll auf. Sie nutzten aus stabiler Annahme ihre Chancen im Angriff, arbeiteten auch gut in Block- und Feldabwehr und sicherten sich die 2:0-Satzführung.

Den Schwung nahmen die Dresdnerinnen mit, verschafften sich im dritten Abschnitt schnell einen deutlichen Vorsprung. Nun war die Gegenwehr des USC gebrochen und der DSC ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Den zweiten Matchball verwandelte Diagonalangreiferin Levinska, die sich mit 21 Punkten als erfolgreichste Scorerin erwies.