Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Siegesserie fortgesetzt und stehen im Halbfinale des DVV-Pokals. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Mittwoch vor 2207 Zuschauern in der heimischen Halle gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen klar mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:16) durch. Wer der Gegner in der Vorschlussrunde ist, steht noch nicht fest.

Erst eineinhalb Wochen zuvor hatten sich beide Teams einen engen Schlagabtausch im Bundesliga-Punktspiel geliefert. Am Ende hatte sich Dresden in fünf Sätzen behauptet. Auch diesmal schenkten sich beide Mannschaften in den ersten beiden Sätzen nichts. In den entscheidenden Momenten aber zeigte sich der sechsmalige Meister und Pokalsieger durchschlagkräftiger im Angriff, schlug druckvoller auf und stand taktisch gut vorbereitet auch sicher in der Abwehr. Zudem bewies das Waibl-Team am Ende Nervenstärke. Nach den beiden ersten Durchgängen war die Gegenwehr der Suhler Mannschaft gebrochen und so diktierte der DSC dann das Geschehen deutlich.