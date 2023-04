Dresden (dpa/sn) - Nach bestandener TÜV-Prüfung fährt die historische Standseilbahn in Dresden seit Samstag wieder. Weil am Sonnabend gleichzeitig der Sommerfahrplan in Kraft tritt, können Passagiere die Verbindung zwischen Körnerplatz und dem Stadtteil Weißer Hirsch täglich bis 21.30 Uhr und damit eine Stunde länger als im Winter benutzen, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten. Werktags starte die Bahn ihren Betrieb immer um 6.30 Uhr, am Wochenende um 9.00 Uhr, hieß es.

Die routinemäßige Frühjahrsrevision hatte zwischen dem 20. und 31. März stattgefunden. Dabei wurde jedoch keine aufwendige Hauptuntersuchung gemacht, die nur alle zehn Jahre fällig ist, sondern lediglich die für Sicherheit und Fahrbetrieb notwendigen Teile überprüft. Außerdem wurde die jährliche TÜV-Abnahme durchgeführt, wie es hieß. Die Gutachter bescheinigten demnach einen guten Zustand der Bahn.

Die historische Bergbahn wurde 1895 in Betrieb genommen und zählt heute zu einer der touristischen Attraktionen der Landeshauptstadt. Seit 1984 steht sie unter Denkmalschutz. Während der Auffahrt schlängelt sie sich durch zwei kurze Tunnelstrecken und über ein 102 Meter langes Brückenviadukt. Zweimal im Jahr wird sie einer zwölftägigen Revision unterzogen.