Dresden - Die Dresdner Musikfestspiele widmen sich im nächsten Jahr der Liebe als Thema. Der 48. Festivaljahrgang solle dadurch auch eine Botschaft der Verständigung in die Welt senden, teilten die Veranstalter mit. Vom 17. Mai bis 14. Juni 2025 stehen insgesamt 61 Konzerte an 24 verschiedenen Spielorten auf dem Programm.

Ein vielseitiges Programm

Auch bei ihrer nächsten Auflage setzen die Musikfestspiele wieder auf Vielseitigkeit. Spitzenorchester aus den USA, Asien und Europa seien ebenso zu erleben wie eine Liebesgedicht-Lesung mit Lars Eidinger oder ein Open-Air-Konzert mit dem Popsänger Ronan Keating.

„Wir thematisieren die Liebe als Antwort auf Hass, Gewalt und Gleichgültigkeit“, erklärte Intendant Jan Vogler. Bereits im Vorfeld der Musikfestspiele am 9. Mai 2025 ist ein „Konzert für den Frieden“ des Israel Philharmonic Orchestra und der Münchner Philharmoniker in der Dresdner Kreuzkirche geplant.

In diesem Jahr kamen rund 65.000 Besucherinnen und Besucher in die 60 Veranstaltungen des Festivals. Die Auslastung lag bei 93 Prozent. Die Festivalmacher stuften die diesjährige Auflage als bislang erfolgreichste in der Festival-Historie ein.