Personell kommt bei Dynamo Dresden in der Sommerpause viel in Bewegung. Der nächste Neuzugang steht nun fest.

Dresden - Dynamo Dresden hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga verpflichtet. Die Sachsen nahmen am Dienstag Torwart Tim Schreiber unter Vertrag, der aus der Jugend des SC Borea stammt. Zuletzt stand Schreiber bei RB Leipzig unter Vertrag, war aber an den 1. FC Saarbrücken verliehen.

Zuvor hatte Dynamo bereits Mittelfeldspieler Aljaz Casar vom abgestiegenen Halleschen FC sowie Verteidiger Dennis Duah vom Hamburger SV II unter Vertrag genommen. Die Verträge der bisherigen drei Torhüter - Kevin Broll, Stefan Drljaca und Daniel Mesenhöler - laufen allesamt aus.

„Der Verein hat für mich nicht nur aufgrund meiner Heimat eine große Bedeutung. Die Spiele im Rudolf-Harbig-Stadion waren für mich als junger Fan und später als Spieler immer ein Highlight und meine gesamte Familie ist schwarz-gelb geprägt“, sagte Schreiber.

Der 22-Jährige zog mit Saarbrücken in dieser Saison ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, unterlag dort dem 1. FC Kaiserslautern. In der am Samstag endenden Drittliga-Saison bestritt er 24 Spiele für die Saarländer. „Trotz seines jungen Alters kann er bereits eine stattliche Anzahl an Partien in der 3. Liga sowie 2. Bundesliga vorweisen. Seine Qualitäten konnte Tim in dieser Saison in Saarbrücken sowohl in der 3. Liga als auch im DFB-Pokal eindrucksvoll nachweisen“, sagte Geschäftsführer David Fischer.

Auf der Suche nach einem neuen Sportgeschäftsführer wird die Entscheidung in den kommenden beiden Wochen fallen. Ein Bewerber ist laut „Sächsischer Zeitung“ Marcel Rozgonyi. Der 48-Jährige ist laut dem Bericht der Favorit auf den Posten, war bis Ende Januar 2023 Technischer Direktor beim Chemnitzer FC. Erfahrung hat Rozgonyi vor allem in der Regionalliga vorzuweisen, formte die SpVgg Bayreuth von 2019 bis 2022 zu einem Aufsteiger in die 3. Liga.