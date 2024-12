Es hat sich zu einer Tradition entwickelt: Mit einer Menschenkette wird am 13. Februar an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. Sie soll Mahnung für Frieden und Versöhnung sein.

Dresden - Für die Menschenkette am Jahrestag der Zerstörung Dresdens (13. Februar) sucht die Stadt nach Ordnerinnen und Ordnern. Die Freiwilligen sollten mindestens 16 Jahre alt sein und von 16 Uhr bis 18.30 Uhr beim Aufbau und der Sicherung der Menschenkette mitwirken, wie die Stadt mitteilte. Für die Ordner werde zuvor eine Schulung angeboten.

Die Menschenkette in der Dresdner Innenstadt sei ein wichtiges Symbol und kraftvolles Zeichen gegen Krieg, Gewaltherrschaft und Zerstörung, hieß es. Zudem soll damit einer politischen Instrumentalisierung dieses Tages entgegengetreten werden.

Jedes Jahr stehen dafür mehrere Tausend Menschen für eine halbe Stunde in der Dresdner Innenstadt als Kette zusammen. Am 23. Februar 2025 wird in der Landeshauptstadt an die Zerstörung der Stadt vor 80 Jahren erinnert.