Dresden wächst – aber nicht so schnell wie gedacht. Was geplante Firmenerweiterungen und der Zuzug von Fachkräften für die Altersstruktur der Stadt bedeuten.

Die Stadt Dresden rechnet bis 2040 mit einem Plus von rund 16.400 Einwohnern. (Symbolbild)

Dresden - Die Stadt Dresden rechnet einer neuen Prognose zufolge in den nächsten 15 Jahren mit einem moderaten Bevölkerungswachstum. Bis Mitte 2040 werde ein Anstieg um rund 16.400 Einwohner erwartet, teilte die sächsische Landeshauptstadt mit. Das sei ein Plus von 2,9 Prozent auf dann etwa 587.900 Menschen.

Aufgrund erwarteter Firmenerweiterungen und geplanter Neuansiedlungen im Dresdner Norden werde mit Zuzügen von Fachkräften gerechnet, hieß es. Das anhaltend niedrige Geburtenniveau verhindere jedoch eine stärkere Wachstumsdynamik, wie sie noch in der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2023 angenommen worden war.

Für die einzelnen Altersgruppen werden bis 2040 sehr unterschiedliche Entwicklungen vorhergesagt. So wird sich der Prognose zufolge die Anzahl von Kindern insgesamt zunächst weiter verringern. Hingegen werde die Zahl der Senioren moderat wachsen. Das Durchschnittsalter der Dresdner Bevölkerung steigt den Angaben nach leicht von aktuell 43,7 auf 44,8 Jahre im Jahr 2040.

Datenquelle für die Bevölkerungsprognose der kommunalen Statistikstelle der Landeshauptstadt ist das Dresdner Melderegister zum 30. Juni vergangenen Jahres, wonach rund 571.500 Menschen in der Stadt lebten.