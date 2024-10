Im Kreißsaal eines Krankenhauses in Halle haben drei Zwillingspaare innerhalb weniger Stunden das Licht der Welt erblickt. Die sechs Babys sind laut Klinik trotz Frühgeburten wohlauf.

Drei Zwillingspaare in Halle an einem Tag geboren

Alle Zwillinge teilen sich den Geburtstag am 30. September.(Symbolbild)

Halle - Drei Zwillingspaare sind am selben Tag im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle zur Welt gekommen. Innerhalb weniger Stunden erblickten die sechs Babys Holly und Lisa-Sophie, Aadi und Ved sowie Leoni und Rafael im Kreißsaal das Licht der Welt, wie das Krankenhaus mitteilte. Die Zwillinge teilen sich den Geburtstag am 30. September.

Alle Säuglinge wurden als Frühgeborene mit weniger als 2000 Gramm geboren, wie es hieß. Trotzdem kamen sie laut Klinik „später als zunächst angenommen“ auf die Welt. Der Chefarzt der Neonatologie und Kinderintensivmedizin, Klaus Oettel, zeigte sich „begeistert von der Fitness unserer sechs Frühchen“. Alle Kinder seien wohlauf und atmeten von allein.