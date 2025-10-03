Ein Fahrer überholt, als ein anderer gerade mit seinem Wagen abbiegt. Es kommt zu einer Kollision.

Köthen - Bei einem Autounfall in der Nähe von Köthen (Anhalt-Bitterfeld) sind drei Menschen verletzt worden. Außerdem entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Am Morgen habe ein Fahrer mit seinem Wagen mehrere Autos überholt, die den Angaben zufolge langsamer fuhren, weil ein Auto nach links abbiegen wollte. Der 59-Jährige habe das abbiegende Auto übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.