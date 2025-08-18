In Kreuzberg steht eine Erdgeschosswohnung in Flammen. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Drei Menschen, darunter ein Kind, kommen mit Rauchverletzungen ins Krankenhaus.

Feuerwehrkräfte löschen in Kreuzberg eine brennende Wohnung – drei Menschen, darunter ein Kind, werden verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem achtstöckigen Gebäude in Berlin-Kreuzberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Erdgeschosswohnung stand laut Feuerwehr am Sonntagabend in Vollbrand, die Flammen drohten auf das darüberliegende Stockwerk überzugreifen. Die Einsatzkräfte konnten dies durch die Löscharbeiten verhindern.

Vier Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, drei von ihnen – darunter ein Kind – kamen mit leichten Rauchverletzungen ins Krankenhaus. Eine weitere Bewohnerin musste den Angaben zufolge aus einer verrauchten Wohnung im vierten Obergeschoss in Sicherheit gebracht werden.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 46 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz. Wie groß der Schaden an dem Haus ist, ist derzeit unklar.