Dresden - Ein brennender Kinderwagen hat in der Nacht zum Dienstag einen Feuerwehreinsatz in einem Plattenbau in Dresden ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden insgesamt drei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Haustür des Gebäudes offen, der Hausflur war leicht verraucht.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Haustür des Gebäudes offen, und der Hausflur war leicht verraucht. Zwei Männer befanden sich noch im Treppenhaus, einer von ihnen zeigte Symptome einer Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch zwei Frauen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in einer Klinik medizinisch versorgt werden.

Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Allerdings wurde der Flurbereich durch die starke Hitze und Rauchgase stark beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, die bislang noch unklar ist. Auch die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.