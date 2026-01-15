  1. MZ.de
  3. Verkehr: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos in Gera

Ein flüchtiger Fehler war wohl der Auslöser des Unfalls. Für alle Beteiligten endete der Tag im Krankenhaus.

Von dpa 15.01.2026, 08:45
Rettungskräfte versorgten die drei Verunglückten. (Symbolbild)
Rettungskräfte versorgten die drei Verunglückten. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Gera - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Norden von Gera sind drei Menschen verletzt worden. Eine 61-Jährige hatte mutmaßlich die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stießen die Autos am Mittwoch in der Otto-Schott-Straße zusammen. Die Frau und ihre 41 Jahre alte Beifahrerin sowie der Fahrer des anderen Wagens kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.