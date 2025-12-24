Bei dem Feuer in einer Dachgeschosswohnung brennt auch gelagertes Silvesterfeuerwerk ab. Ein 23-Jähriger kommt mit Verbrennungen in eine Spezialklinik.

Zwei weitere Bewohner wurden nach Angaben der Polizei durch Rauchgase leicht verletzt, der Wohnungsinhaber kam mit Verbrennungen in eine Spezialklinik. (Symbolfoto)

Erfurt - Bei einem Wohnungsbrand in Erfurt sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, brannte es aus bisher ungeklärter Ursache in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Bereich Moskauer Platz. Bei dem Feuer am Dienstagabend sei auch gelagertes Silvesterfeuerwerk abgebrannt.

Nach Angaben der Polizei wurde der 23-jährige Wohnungsinhaber über eine Drehleiter vom Balkon gerettet. Demnach kam er schwer verletzt mit Verbrennungen in ein Spezialkrankenhaus. Zwei weitere Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt, wie es weiter hieß.

Wegen der Rauchentwicklung und den Löscharbeiten mussten der Polizei zufolge mehrere Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Wegen diverser Brand- und Wasserschäden sind Wohnungen teilweise aktuell unbewohnbar.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Schaden wird laut Polizei auf mindestens einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zur Brandursache ermittelt im weiteren Verlauf die Kriminalpolizei.