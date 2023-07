Berlin - Drei Menschen sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln verletzt worden. Bei den mutmaßlichen Streitigkeiten am späten Donnerstagabend seien auch Messer eingesetzt worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums auf Nachfrage. Die drei Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.