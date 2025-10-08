Drei Jugendliche haben in Berlin-Marzahn Öl ausgeschüttet und angezündet. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff. Doch nun ermittelt die Polizei.

Berlin - Zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger haben im Berliner Stadtteil Marzahn zwei Kanister mit Öl ausgeschüttet und das ausgelaufene Öl angezündet. Die drei jungen Brandstifter seien dabei am Dienstagnachmittag von Zeugen beobachtet worden, die die Polizei riefen, hieß es von den Beamten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und das ausgetretene Öl binden.

Die drei Jugendlichen flüchteten zunächst, kehrten jedoch wenig später an den Tatort zurück. Dort wurden sie von der Polizei aufgegriffen und nach der Feststellung ihrer Identitäten ihren Eltern übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Bodenverunreinigung aufgenommen.