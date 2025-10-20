Düsseldorf - Stürmer Stefan Kutschke steht dem Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden in den nächsten drei Spielen nicht zur Verfügung. Der 36-Jährige wurde nach seiner Roten Karte in der Partie bei Preußen Münster am vergangenen Samstag (2:2) wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre belegt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund nach dem Sportgerichtsurteil mit. Die Dresdner haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.