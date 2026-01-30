Für den FC Erzgebirge Aue wird es im Abstiegskampf immer enger. Selbst ein in der Tabelle lange abgeschlagener Aufsteiger ist zu stark.

Hannover - Der FC Erzgebirge Aue hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga den nächsten schweren Rückschlag erlitten. Beim bisherigen Tabellenvorletzten TSV Havelse verlor das Team von Jens Härtel durch drei späte Gegentore noch mit 1:3 (1:0). Drei Spiele, drei Niederlagen, null Punkte: Das ist jetzt die ernüchternde Bilanz der Auer seit der Winterpause.

Dabei brachte Jonah Fabisch den Tabellen-17. im Eilenriedestadion von Hannover in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung (45.+1). Doch nach der Pause rächte sich, dass Marcel Bär die große Chance zum 2:0 nicht nutzte (49.) und der Aufsteiger dadurch im Spiel blieb.

Havelse bis auf drei Punkte heran

Nassim Boujellab (74.) und Lorenzo Paldino (81.) drehten die Partie in der Schlussphase innerhalb von sieben Minuten. Robin Müller machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+8). Die in der Tabelle lange Zeit abgeschlagenen Havelser kamen dadurch bis auf drei Punkte an den FC Erzgebirge heran.

Bis auf die Endphase der ersten und den Beginn der zweiten Halbzeit enttäuschten die Auer vor allem in der Offensive. Auch nach den beiden Gegentreffern fehlten spürbar Glauben und Elan, um in diesem wichtigen Spiel noch einmal zurückzukommen.