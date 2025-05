Gewalt und Angriffe auf Polizisten häuften sich in den vergangenen Tagen. Die Polizeipräsidentin vermisst den Blick auf den Menschen in der Uniform.

Berlin - Nach drei schwer verletzten Berliner Polizisten in wenigen Tagen hat Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel von einem „wirklich schwarzen Wochenende“ gesprochen. Es sei „unerträglich“, wenn so viele Kollegen verletzt würden, das habe sich von Donnerstag bis Sonntagabend hingezogen.

Dass der „Respekt und der Blick auf den Menschen, der als Polizist oder Polizistin handelt, mir immer mehr verloren zu gehen scheint, das besorgt mich und bestürzt mich“, sagte Slowik Meisel weiter.

Am Donnerstag war ein Polizist bei einer propalästinensischen Demonstration niedergerissen und schwer verletzt worden, weitere wurden leicht verletzt. Am Freitagabend kam es zu der lebensgefährlichen Verletzung eines Polizisten in Neukölln bei der Kontrolle eines 28-jährigen Mannes.

Am Sonntag wurden Polizisten bei Tumulten mit Fußballfans beim Spiel BFC Dynamo gegen Zwickau verletzt. Ein Polizist wurde zu Boden gestoßen oder gerissen und erlitt laut Polizei Tritte sowie Schläge gegen den Kopf, sodass er kurz ohnmächtig wurde. Außerdem wurden mehr als 30 Polizisten bei Ausschreitungen türkischer Fußballfans auf dem Ku'damm verletzt.