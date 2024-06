Dresden - Auch der Freistaat nutzt für Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten in immer höherem Maße Sponsoren. In den vergangenen beiden Jahren betrugen die Sponsoringleistungen an die staatliche Verwaltung rund drei Millionen Euro, wie aus dem am Freitag veröffentlichten neunten Sponsoringbericht des Finanzministeriums hervorgeht. Den Löwenanteil nahm mit mehr als zwei Millionen Euro das Kultursponsoring ein, die Sächsische Staatskanzlei erhielt insgesamt 45 Leistungen im Gesamtwert von 413.250 Euro.

Dank der privaten Geldgeber und Unternehmen könnten Projekte verwirklicht werden, die sonst kaum möglich seien, hieß es. Der Sponsor erhalte dafür Gelegenheit, sich zu präsentieren. Diese Art von Einnahmen betrugen aber zwischen Januar 2010 und Dezember 2011 nur etwa 0,0065 Prozent des Gesamthaushaltes der Jahre 2022 und 2023.