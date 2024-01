Nordhorn - Bei einem Verkehrsunfall in Nordhorn sind drei Menschen schwer verletzt worden. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montagabend mit. Den Angaben nach übersah ein Autofahrer beim Verlassen einer Hofeinfahrt einen von links kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß, in den Crash wurde auch noch ein drittes Auto verwickelt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.