Drei Menschen nach Zusammenstoß an Kreuzung verletzt

Mülsen - Bei einem Verkehrsunfall in Mülsen (Landkreis Zwickau) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer beim Linksabbiegen an einer Kreuzung ein anderes Fahrzeug übersehen. Ein 55 Jahre alter Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.