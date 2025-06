Am Dienstag wurde in Gera ein Einkaufszentrum nach einem bewaffneten Streit geräumt. Einen Tag später sind drei Verdächtige an einer weiteren Auseinandersetzung beteiligt.

Drei Männer sorgen erneut für Polizeieinsatz in Gera

Einen Tag nach der Evakuierung eines Einkaufszentrums in Gera wegen einer bewaffneten Auseinandersetzung haben die Beteiligten erneut die Polizei auf den Plan gerufen. An dem Einkaufszentrum bedrohten am späten Mittwochabend vier Männer eine sechsköpfige Gruppe mit einem Küchenmesser, wie die Polizei mitteilte. Demnach flüchteten die Täter beim Eintreffen der Polizei, konnten jedoch aufgegriffen werden.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Behörde ermittelt zum genauen Tathergang und sucht nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren unter den Beteiligten auch die drei Männer, die am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatten.

Die drei Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren waren am Dienstagabend in einen Streit geraten. Dabei soll unter anderem ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Zwei von ihnen flüchteten in das Einkaufszentrum, das daraufhin geräumt wurde. Die drei wurden gefasst. Laut Polizei trugen zwei der Männer leichte Verletzungen davon.