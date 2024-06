Bremen - Badegäste haben drei Kinder vor dem Ertrinken in einem Bremer Badesee gerettet. Sie zogen die beiden fünfjährigen Jungen und ein achtjähriges Mädchen aus dem Wasser und reanimierten die Kinder, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Rettungskräfte übernahmen am Mittwochnachmittag die Erste Hilfe, die Kinder kamen ins Krankenhaus. Zwei Kinder schwebten anfangs noch in Lebensgefahr, inzwischen sollen sich alle stabilisiert haben. Notfallseelsorger betreuten die Ersthelfer.