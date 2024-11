Berlin - Nach dem Bootsunglück im Roten Meer werden drei Deutsche vermisst. Wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin weiter hieß, wurden drei deutsche Staatsangehörige gerettet. Die deutsche Botschaft in Ägypten habe ein eigenes Team entsandt, um Betroffene vor Ort konsularisch zu betreuen. „Wir stehen mit den ägyptischen Behörden in Kontakt“, hieß es weiter aus dem Auswärtigen Amt.

Zuvor hatte der für die Region zuständige Gouverneur Amr Hanafi der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass Retter drei Leichen aus dem Wasser geborgen hätten. Angaben zur Nationalität machte er nicht. Es werden noch 13 Menschen vermisst. Zwei von ihnen stammen aus München, wie die dortige Polizei bestätigte.