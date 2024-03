Dresden - Drei Autos haben auf einem Hotelparkplatz in Dresden in der Nacht auf Freitag gebrannt. Die Feuerwehr hat das Übergreifen des Feuers auf das nahestehende Hotel und einen Übersehcontainer verhindert. Die Brandursache sei bislang unbekannt, es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mit. Die Feuerwehr war mit mehreren Trupps in der Bärnsdorfer Straße im Einsatz. Die Autos brannten vollständig aus. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 87.000 Euro geschätzt.