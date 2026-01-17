Am Freitagnachmittag kracht es auf der A72 gleich mehrfach. Drei Menschen werden bei verschiedenen Unfällen verletzt.

Chemnitz - Auf der Autobahn 72 ist es zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Süd und Stollberg Nord zu mehreren Unfällen mit insgesamt neun Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei den Unfällen am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Bei allen drei Unfällen fuhren Fahrzeuge den Angaben nach im stockenden Verkehr auf die jeweils vorausfahrenden auf. Ein 39-jähriger Fahrer wurde demnach leicht verletzt, seine zwei Mitfahrer schwer. Bei einem der Unfälle sei es zudem zu einer Fahrerflucht gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Gesamtschaden wird auf rund 72.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt.