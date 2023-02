Drama um Eistanz-Olympiasieger - nach Füßen auch Hände in Gefahr

Roman Kostomarov und seine Eistanz-Partnerin Tatiana Navka während der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2005 in Moskau. Dem schwer erkrankten 46-Jährigen drohen weitere Amputationen.

Moskau/DUR/mad - Roman Kostomarov, ehemaliger Eiskunstläufer und Goldmedaillengewinner im Eistanz von 2006 in Turin, mussten in einem Krankenhaus in Moskau beide Füße amputiert werden. Wie mehrere Medien berichten, drohe dem Ex-Sportler aus Russland wegen einer lebensbedrohlichen Durchblutungsstörung nun auch die Amputation beider Hände.

Der ehemalige Eiskunstläufer sei im Januar wegen einer Lungenentzündung infolge einer Infektion mit dem Corona-Virus ins Krankenhaus eingeliefert worden, heißt es. Weil sich seine gesundheitliche Situation drastisch verschlechtert habe, wurde der zweifache Welt- und dreifache Europameister ins Koma versetzt und an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen.

Ehemaliger Olympiasieger leidet an Durchblutungsstörung - Teile seines Körpers sterben ab

Bei Kostomarov wurde eine Blutunterversorgung festgestellt, die Teile seines Körpers absterben lässe, berichtet unter anderem die italienische LaGzetta dello Sport. Im schlimmsten Falle könne eine daraus resultierende Blutvergiftung auch zum Tode führen.

Kostomarow hatte bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin mit seiner Partnerin Tatjana Navka die Goldmedaille gewonnen, 2004 und 2005 wurde das Duo Weltmeister.

Die 47 Jahre alte Navka ist die Ehefrau von Dimitri Peskov, dem Sprecher des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin.