In Halle kämpfen seit Freitag 120 Drachenbootteams um nationale Titel. Für viele ist es der letzte Härtetest vor der WM im Juli in Brandenburg.

Mit Trommelschlägen und Teamgeist sind die Deutschen Drachenbootmeisterschaften in Halle eröffnet worden. Rund 120 Clubteams aus etwa 30 Vereinen kämpfen noch bis Sonntag um Titel in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen, wie die Organisatoren mitteilten. Die Rennen finden auf dem Osendorfer See statt.

„Die Regattastrecke ist in einem exzellenten Zustand – das hat mehr als Europaniveau“, sagte die Präsidentin des Deutschen Drachenbootverbands Ute Becker-Frenzel. Die technische Ausstattung entspreche höchsten internationalen Standards.

Die Meisterschaften gelten für viele Athletinnen und Athleten als letzte intensive Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften, die vom 14. bis 20. Juli in Brandenburg an der Havel stattfinden. Auch für den Verband selbst sei der Wettbewerb eine Art Generalprobe.

Gefahren wird in verschiedenen Bootsklassen – vom Standardboot mit 20 Paddlerinnen und Paddlern bis zu kleineren Booten mit zehn – sowie in Kategorien wie Open, Mixed oder Frauen. Die Distanzen variieren je nach Tag: 500 Meter am Freitag, 200 Meter am Samstag und ein 2000-Meter-Verfolgungsrennen am Sonntag.

Die Veranstaltung wird vom Deutschen Drachenbootverband in Kooperation mit dem Deutschen Kanu-Verband ausgerichtet. Es ist bereits die elfte Auflage der Meisterschaft.