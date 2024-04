Dresden - Zwei Drachen haben den Einsatz eines Rettungshubschraubers in Dresden gestört. Wie die Polizei am Montag mitteilte, flog ein Hubschrauber am Sonntagmittag eine Klinik an. Wegen der aufgestiegenen Drachen musste er jedoch auf eine andere Landeroute ausweichen. Polizisten entdeckten dann zwei Männer im Alter von 61 und 45 Jahren mit ihren Drachen auf der Elbwiese. Der 45-Jährige hatte seinen Drachen bereits gelandet, der 61-Jährige holte ihn kurz darauf runter. Laut Polizei wird gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.