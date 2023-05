Jena - In Jena hat die Höhenrettung einen verletzten Radfahrer von einer Downhillstrecke geholt. Der Rettungseinsatz, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, dauerte am Dienstagabend rund zweieinhalb Stunden, wie die Landespolizeiinspektion Jena am Mittwoch mitteilte. Der 17-Jährige hatte den Notruf abgesetzt, weil er auf dem unwegsamen Gelände gestürzt war und medizinische Hilfe benötigte.