Im letzten Spiel des Jahres hat der BVB personelle Probleme in der Defensive. Womöglich die Chance für einen früheren Nationalspieler.

Dortmund - Mit Abwehrsorgen geht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in das West-Duell mit Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sky). Nationalspieler Waldemar Anton und Anselmino fallen mit Oberschenkelverletzungen aus, dazu ist der Ex-Gladbacher Ramy Bensebaini bereits für Algerien beim Afrika Cup. Das könnte Niklas Süle wieder eine Einsatz-Chance ermöglichen.

„Niki hat lange gebraucht. Er war länger verletzt, als wir uns das vorgestellt haben. Er trainiert wieder fleißig. Er macht einen guten Eindruck meines Erachtens und ist sicherlich eine Alternative“, sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz. Süle hatte wegen einer Zehenverletzung zuletzt mehrere Wochen gefehlt. Beim 1:1 in Freiburg wurde er in der Nachspielzeit eingewechselt.