Dortmund - Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich vor Julian Brandt gestellt und seinem zuletzt mit Formschwankungen kämpfenden Mittelfeldspieler eine Einsatzgarantie für das Spiel gegen den FC Augsburg gegeben. „Was ich von ihm halte, habe ich schon mehrfach gesagt. Er kann für uns den Unterschied machen und er wird weiter diesen Stellenwert behalten“, sagte Kovac vor dem nächsten Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr /Sky).

Der 28-Jährige steht seit geraumer Zeit in der Kritik, nicht sein Potenzial abzurufen und als Führungsspieler zu wenig präsent zu sein. Auch beim 1:1 in der Champions League gegen Lille habe Brandt „unglücklich“ agiert, gibt Kovac zu, „aber er hat in verschiedenen anderen Spielen schon gezeigt, was er für uns leisten kann“.

Umso mehr möchte Kovac seinen Spielmacher bestärken. „Das ist mein Spieler. Ich möchte, dass Jule das Vertrauen von mir spürt, und das tut er - denke ich - auch. Er wird sicherlich wieder dahin kommen, wo wir ihn eigentlich sehen. Das geht nur über Minuten. Wir brauchen Jule. Er ist ein Bestandteil dieses Klubs.“