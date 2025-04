Die Internationale Telemann-Gesellschaft in Magdeburg hat eine neue Präsidentin. Telemanns Werke will sie auf vielfältige Weise entdecken und verbreiten.

Magdeburg - Die 1991 in Magdeburg gegründete Internationale Telemann-Gesellschaft geht mit einer preisgekrönten Kennerin Alter Musik in die Zukunft. Die Blockflötistin, Dirigentin und Professorin am Salzburger Mozarteum, Dorothee Oberlinger, ist die neue Präsidentin der Vereinigung mit 170 Mitgliedern weltweit, wie die Gesellschaft in Magdeburg mitteilte.

Oberlinger setze sich beispielhaft mit dem Leben und dem künstlerischen Werk des in Magdeburg geborenen Komponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767) auseinander, hieß es. Im Jahr 2020 erhielt die Intendantin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci den Georg-Philipp-Telemann-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg. Die 55-Jährige löst Siegfried Pank ab, der seit März 2012 Präsident war und auf eine erneute Kandidatur verzichtete, wie es hieß. Oberlinger wurde in Aachen geboren und lebt in Köln.