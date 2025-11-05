Am 9. November treffen die Indianapolis Colts im Olympiastadion auf die Atlanta Falcons. Schon in den Tagen zuvor wird Berlin zur Football-Hochburg – mit Aktionen für Hardcore-Fans und Neugierige.

Berlin - Autogrammstunden mit Spielern, Public Viewing und Burger und Bier in den offiziellen NFL-Pubs bringen schon vor dem Kick-Off das Football-Feeling nach Berlin. Das Duell zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons am 9. November (15.30 Uhr) wird von einer riesigen PR-Maschine der NFL begleitet. Ein Überblick über Events und Fan-Aktionen.

Riesige Wandmalerei

Ab diesem Mittwoch (13.00 Uhr) wird ein überdimensionales NFL-Mural am Savignyplatz enthüllt. Es soll eines der größten Wandbilder überhaupt in der Hauptstadt sein. Details zum Design verriet die NFL nicht. Nur so viel: „Es wird ein kraftvolles Symbol im Berliner Stadtbild und ein einzigartiges Zusammenspiel von Sport und Kunst darstellen.“

Fanzone der Colts

Donnerstag öffnet die Fanzone im Das Center am Potsdamer Platz. Fans können sich auf einem kleinen Footballfeld in diversen Wettkämpfen messen - wie etwa der Wide Receiver Challenge. Live-Musik, Verlosungen und Meet-and-Greets stehen auch auf dem Programm.

Falcons Haus

Das sogenannte Falcons Haus ist im Fotografiska Museum. Am 8. November, von 10:00 bis 18:00 Uhr, lädt das Team aus Atlanta seine Fans zu einem Rundgang ein, um sein 60-jähriges Bestehen zu feiern. Fans können Merchandise-Artikel erwerben und ehemalige Spieler treffen. Bereits am 7. November öffnet der Falcons Pub im Belushi's am Alexanderplatz.

Fanshop

Seit Mitte Oktober gibt es im The Playce am Potsdamer Platz den größten NFL-Store Europas. Auf rund 1.000 Quadratmetern können sich Fans mit Kollektionen und Merchandise-Artikeln aller 32 Teams eindecken. Außerdem sind Autogrammstunden mit Spielern angekündigt. Der Shop bleibt auch nach dem Spiel bis zum 20. Dezember geöffnet.

Buccaneers im Dönerladen

Die Tampa Bay Buccaneers lassen sich das NFL-Spektakel nicht entgehen und übernehmen den Berliner Dönerladen „Kebap With Attitude“. Dort bietet das Team aus Florida ein eigens kreiertes Fusion-Gericht an: Den Döner Kebuc - inspiriert von dem in Tampa beliebten und von kubanischen Einwanderern geprägten Cuban Sandwich. Das Event startet am Freitag um 12.00 Uhr. Bucs-Profi und Super-Bowl-Champion von 2021, William Gholston, soll mit dabei sein.

Fan-Treff im Seahawks-Haus

Auch die Seattle Seahawks bringen den NFL-Spirit nach Berlin – und zwar mit ihrem eigenen Treffpunkt am 8. und 9. November, dem Seahawks Haus im BRLO Brwhouse am Gleisdreieck. Direkt nach dem Berlin-Game gibt es hier ein Public Viewing des Seahawks-Spiels gegen die Cardinals. Als besonderes Highlight ist Ex-Seahawks-Profi Jermaine Kearse angekündigt.

Packers-Treffen nahe Checkpoint Charlie

Die Green Bay Packers sind ebenfalls Teil der Berliner Football-Woche. Am 8. und 9. November lädt die deutsche Packers-Community zum großen Treffen im LVL World of Gaming in der Nähe des Checkpoint Charlie ein. Ein Madden-Turnier ist geplant, sowie Gewinnspiele und ein Packers-Pop-Up-Store.

Im Rahmen des Global Market Program der NFL werden alle weiteren neun NFL-Teams mit Marketingrechten in Deutschland eine Reihe von Pubs und Läden in der Stadt übernehmen und dort Fan-Events veranstalten. Eine Übersicht gibt es in der NFL OnePass App.

Watchparty in der Uber Eats Music Hall

Wer kein Ticket fürs Olympiastadion ergattern konnte, kann sein Glück in der Uber Eats Music Hall versuchen. RTL veranstaltet mit über 2.000 Fans eine große Watchparty. Bereits vor dem Kick-off sollen Foodtrucks, NFL-Aktionen, Fotospots und Giveaways auf dem Uber Platz für echtes US-Feeling sorgen. Mit dabei ist auch der deutsche Rapper Eko Fresh.

„Bromania“ mit Björn Werner

„Bromania“ ist eine Live-Show von Ex-Profi Björn Werner und Football-Kommentator Patrick Esume, die auf dem Podcast „Football Bromance“ basiert. Die NFL-Experten werden das Publikum mit Talks und Gästen aus der NFL auf die zwei Tage später stattfindende Partie einstimmen. Die Show findet am 7. November in der Uber Eats Music Hall statt, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Inklusives Flag-Football-Turnier

Am 8. November veranstalten die NFL und Special Olympics Berlin ein inklusives Flag-Football-Turnier im Sportforum Hohenschönhausen. Von 9:00 bis 13:30 Uhr treten Teams aus Sportlern und Sportlerinnen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Spielfeld an.

NFL Experience am Brandenburger Tor

Das Brandenburger Tor wird ab dem 6. November zum Schauplatz der sogenannten NFL Experience Berlin. Dort erwartet die Fans ein Mini Flag Field inklusive Mitmachaktionen, bei denen Football-Fanatiker ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, Flag Football ausprobieren und Preise gewinnen können.