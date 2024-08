„Anatevka“ beschert dem Theater Erfurt bei den Domstufen-Festspielen in diesem Jahr reichlich Besucher. (Archivbild)

Erfurt - Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher hat der Musical-Klassiker „Anatevka“ dem Theater Erfurt bei den diesjährigen Domstufen-Festspielen beschert. Die Auslastung habe bei 99,5 Prozent gelegen, teilte das Theater mit. Nur eine der 20 Vorstellungen auf den Stufen vor dem Erfurter Mariendom unter freiem Himmel wurde demnach wegen starken Regens abgesagt. Die letzte Aufführung fand am Sonntagabend statt.

Das Musical erzählt vom jüdischen Milchmann Tevy, der 1905 mit seinen Töchtern in einem kleinen Fantasie-Dorf namens Anatevka lebt. Es geht um universelle Themen wie Toleranz, Familie und Generationenkonflikte. Uraufgeführt wurde das Stück mit dem Originaltitel „Fiddler on the Roof“ 1964. Jerry Bock komponierte die Musik. Das Buch basiert auf den Geschichten des jüdischen, aus der heutigen Ukraine stammenden Literaten Scholem Alejchem. Mit Ohrwürmern wie „Wenn ich einmal reich wär'“ wurde es ein Welterfolg.

Das Ergebnis der Domstufen-Festspiele dürfte das Theater vor allem auch mit Blick auf die Bilanz des vergangenen Jahres freuen. Vor einem Jahr waren die Plätze bei den Aufführungen von Hector Berlioz' Oper „Fausts Verdammnis“ nur zu etwa 65 Prozent ausgelastet gewesen. Das schlechte Ergebnis der Freilichtspiele hatte sogar ein Loch von rund einer Million Euro in den Theater-Haushalt 2023 gerissen.