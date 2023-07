Halberstadt - Mit einem Fest soll Ende August das neue Besucherzentrum am Dom in Halberstadt eröffnet werden. Auf der Nordseite des Gebäudes werden Gäste in Zukunft in modernem Ambiente, mit Shop und Café empfangen, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Damit werde das Nordportal als neuer Eingang in den Dom aufgewertet und die untrennbare Einheit von Dom und Domschatz weiter gestärkt, hieß es. Die Eröffnung ist für den 26. August geplant.

Pläne für den Bau des Zentrums in der Stolbergschen Kurie gab es den Angaben zufolge bereits seit 2020 - nach dem Betriebsübergang des Domschatzes in die Kulturstiftung. Wegen der Corona-Pandemie und fehlender Finanzierung sei es in den letzten Jahren jedoch zu Verzögerungen gekommen. Für den Bau hatte das Land den Angaben zufolge vor zwei Jahren Mittel in Höhe von 375.000 Euro zur Verfügung gestellt.